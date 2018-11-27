Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Российские военные получат «секретные» флешки для хранения данных — Минобороны 

57
0 Оставить комментарий

Российские военные получат «секретные» флешки для хранения данных — Минобороны 

Москва, 27 ноября. Российские военные получат специальные «секретные» флеш-накопители для работы с закрытой информацией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Устройства исключают возможность утечки данных, они будут выдаваться военнослужащим, допущенным к работе с секретной информацией. Каждая флешка получит уникальный номер и будет закреплена за конкретным служащим. Записывать данные на другие устройства военным запретят.

Накопители представлены в двух видах: синие предназначены для документов «для служебного пользования», красные — для секретных документов. Доступ к информации, записанной на флешку, можно получить только после ввода пин-кода, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

Российские военные получат «секретные» флешки для хранения данных — Минобороны 

При этом подключить устройство можно будет только к тем компьютерам, на которые было установлено соответствующее программное обеспечение. Компьютеры, предназначенные для работы с данными, также пронумерованы, а каждая операция с флеш-накопителем фиксируется.

За потерю, использование других флешек и нарушение порядка записи информации служащий может понести наказание вплоть до увольнения. Если действия военного нанесут ущерб госбезопасности, его могут привлечь к уголовной ответственности. Как уточнили в оборонном ведомстве, «секретные» флешки с 2018 года уже поставляются войскам.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.