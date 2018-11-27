Москва, 27 ноября. Российские военные получат специальные «секретные» флеш-накопители для работы с закрытой информацией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Устройства исключают возможность утечки данных, они будут выдаваться военнослужащим, допущенным к работе с секретной информацией. Каждая флешка получит уникальный номер и будет закреплена за конкретным служащим. Записывать данные на другие устройства военным запретят.

Накопители представлены в двух видах: синие предназначены для документов «для служебного пользования», красные — для секретных документов. Доступ к информации, записанной на флешку, можно получить только после ввода пин-кода, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

При этом подключить устройство можно будет только к тем компьютерам, на которые было установлено соответствующее программное обеспечение. Компьютеры, предназначенные для работы с данными, также пронумерованы, а каждая операция с флеш-накопителем фиксируется.

За потерю, использование других флешек и нарушение порядка записи информации служащий может понести наказание вплоть до увольнения. Если действия военного нанесут ущерб госбезопасности, его могут привлечь к уголовной ответственности. Как уточнили в оборонном ведомстве, «секретные» флешки с 2018 года уже поставляются войскам.