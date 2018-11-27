Ученые из Японии научили робота работать в паре с человеком

Токио, 27 ноября. Японские инженеры научили робоманипулятор отслеживать положение объектов и быстро подстраивать свои движения под движения человека. Об этом говорится в сообщении на сайте Токийского университета.

Отмечается, что таким образом робота научили синхронизировать свои действия с движениями человека. Как рассказали специалисты, разработка системы слаженного взаимодействия робота и человека важный — вопрос современной робототехники. В рамках этого направления эксперты создают роботы, которые должны работать совместно с человеком, либо помогать ему.

Кроме того, они предлагают различные концепции и исследуют психологические или социальные аспекты такого взаимодействия. Например, ученые разрабатывают роботов-помощников, которые могут подать стул, держать грузы и так далее.

Инженеры из лаборатории Масатоси Исикавы Токийского университета собрали роботизированный манипулятор. Он отслеживает движения человека и адаптирует собственные под них с задержкой в одну миллисекунду. Система позволяет роботу синхронизировать свои действия с человеком.