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Необычный способ возврата долгов внедрила кредитная организация в Москве

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Необычный способ возврата долгов внедрила кредитная организация в Москве

Москва, 27 ноября. Одна из московских фирм, специализирующаяся на мелких займах, предложила должникам необычный способ возврата долгов. Если человек не может вернуть кредит, ему предлагают отработать долг в организации.

В кредитной организации подчеркнули, что должников устраивают на работу официально и вычитывают из зарплаты половину долга. В беседе с журналистами «Мир-24» директор компании Андрей Котов заявил, что на такой системе удалось сэкономить три миллиона рублей за последние три месяца.

«Раньше у нас и долги были, не погашались, и приходилось платить зарплату нашим сотрудникам. А сейчас мы и на зарплате частично экономим, и погашаются долги», — рассказал Котов.

По его словам, должникам предлагают устроиться операторами колл-центра, уборщицами или просто подметать дворовую территорию организации. Юристы подчеркивают, что такая практика абсолютно законна.

Автор: Денис Коробейников
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