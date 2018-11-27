Патрушев оценил шансы Порошенко остаться у власти после провокации ВМСУ

Москва, 27 ноября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев оценил шансы президента Украины Петра Порошенко остаться у власти после провокации ВМСУ в Керченском проливе.

Патрушев отметил, что действия украинских властей стали постоянным источником угроз, а провокация ВМСУ в Керченском проливе стала еще одной строчкой в списке преступлений Киева.

Секретарь Совбеза России заметил, что находившиеся на украинских судах военные моряки «стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти».

«А они [шансы остаться у власти], как известно, в нынешних условиях [у Порошенко] невелики», — оценил Патрушев.

По мнению Патрушева, провокацией на российской границе Порошенко в очередной раз только подтвердил, что у него отсутствует «внятная предвыборная программа», и он «намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз​​​», передает «Аргументы и факты».

«С введением военного положения с частичным ограничением прав и свобод своих граждан возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины», — допустил секретарь Совбеза России.

25 ноября Киев ввел в Керченский пролив корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые нарушили госграницу России. Сопровождавшие их российские корабли и катера пограничной службы и Черноморского флота требовали от украинских судов незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Украинские суда были задержаны. Порошенко надписал указ о введении в стране военного положения.