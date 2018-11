«Спасибо за воспитание»: Бузова поздравила отца с днем рождения в «трусах»

Папуля @ibuzov с днём рождения наш родной ???????????????? Вечером тебя заобнимаем и зацелуем ???????????? Спасибо тебе за нас с Анюткой, за воспитание твоё, любовь и за то, что никогда не забирал сдачу, когда отправлял нас в магазин за молочком и пряниками ???????????? Как сейчас помню, как ты мне объяснял математику по ночам, а когда приходили гости заставлял нас с Аней вставать на стул и петь песни твоей любимой группы Queen “we will rock you” и “show must go on” ???????????? Спасибо, что однажды зимой пришёл с комочком счастья (наша собака - бобтейл, прожила с нами 13 лет и умерла у папы на руках ????), и с детства привил нам любовь к собакам!!!????Спасибо за все! Мы тебя очень любим и всегда будем рядом ❤️???????? А!!!! Ещё, что важно: спасибо за длинные красивые ноги ???????????? Рост - это в папу ???????????????? ну, и очкарики - мы тоже в папу, если что ???? #папиныдочки

