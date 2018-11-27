«Спасибо за воспитание»: Бузова поздравила отца с днем рождения в «трусах»

Москва, 27 ноября. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова трогательно поздравила своего отца с днем рождения, опубликовав пост на своей странице в социальной сети Instagram. Однако некоторые подписчки звезды нашли к чему придраться и указали Бузовой на ее неподобающий вид.

Певица вспомнила, как отец помогал ей с математикой, а когда приходили гости заставлял с сестрой петь песни британской группы Queen.

«Спасибо тебе за нас с Анюткой, за воспитание твое, любовь и за то, что никогда не забирал сдачу, когда отправлял нас в магазин за молочком и пряниками», — написала Бузова.

Певица сопроводила трогательное поздравление фотографией с отцом и сестрой. Подписчки сразу обратили внимание, что Бузова позирует рядом с папой в чем-то, напоминающем трусы. Поклонники артистки недоумевали, почему телеведущая «Дома-2» даже при отце «ходит в трусах», отметили «Дни.ру».

В то же время некоторые из поклонников встали на защиту Бузовой, предположив, что фото сделано после концерта певицы.