«Спасибо за воспитание»: Бузова поздравила отца с днем рождения в «трусах»
Москва, 27 ноября. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова трогательно поздравила своего отца с днем рождения, опубликовав пост на своей странице в социальной сети Instagram. Однако некоторые подписчки звезды нашли к чему придраться и указали Бузовой на ее неподобающий вид.
Певица вспомнила, как отец помогал ей с математикой, а когда приходили гости заставлял с сестрой петь песни британской группы Queen.
«Спасибо тебе за нас с Анюткой, за воспитание твое, любовь и за то, что никогда не забирал сдачу, когда отправлял нас в магазин за молочком и пряниками», — написала Бузова.
Певица сопроводила трогательное поздравление фотографией с отцом и сестрой. Подписчки сразу обратили внимание, что Бузова позирует рядом с папой в чем-то, напоминающем трусы. Поклонники артистки недоумевали, почему телеведущая «Дома-2» даже при отце «ходит в трусах», отметили «Дни.ру».
Папуля @ibuzov с днём рождения наш родной ???????????????? Вечером тебя заобнимаем и зацелуем ???????????? Спасибо тебе за нас с Анюткой, за воспитание твоё, любовь и за то, что никогда не забирал сдачу, когда отправлял нас в магазин за молочком и пряниками ???????????? Как сейчас помню, как ты мне объяснял математику по ночам, а когда приходили гости заставлял нас с Аней вставать на стул и петь песни твоей любимой группы Queen “we will rock you” и “show must go on” ???????????? Спасибо, что однажды зимой пришёл с комочком счастья (наша собака - бобтейл, прожила с нами 13 лет и умерла у папы на руках ????), и с детства привил нам любовь к собакам!!!????Спасибо за все! Мы тебя очень любим и всегда будем рядом ❤️???????? А!!!! Ещё, что важно: спасибо за длинные красивые ноги ???????????? Рост - это в папу ???????????????? ну, и очкарики - мы тоже в папу, если что ???? #папиныдочки
В то же время некоторые из поклонников встали на защиту Бузовой, предположив, что фото сделано после концерта певицы.