Европа оказалась в некрасивой ситуации: эксперт оценил переговоры Путина и Меркель по инциденту в Азове

Президент Российской Федерации Владимир Путин по инициативе германской стороны провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщила пресс-служба президента РФ, обсуждался инцидент с кораблями ВМСУ, произошедший в Керченском проливе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ», — говорится в сообщении.

Добавляется, что «выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения». Также акцентировано внимание на том, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание очередной конфликтной ситуации и связанные с этим риски.

«Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», — отмечается в сообщении, которое было опубликовано Кремлем.

«Это Меркель позвонила Путину»

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в таких случаях обращать внимание нужно на три момента.

«Первый: разговор состоялся по инициативе германской стороны. Второе: выражена серьезная озабоченность. Третье: [Путин] выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти. Иными словами, состоялся разговор ни о чем. Это Меркель позвонила Путину, чтобы выразить озабоченность. При этом она прекрасно знала, что скажет ей Путин и едва ли она могла рассчитывать, что Москва сделает что-то из того, к чему ее вчера призывали союзники Украины в Совбезе ООН. Тогда зачем эти разговоры? А просто так положено», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил — если где-то что-то негативное происходит, политикам положено публично выразить озабоченность. И тот факт, что звонит Меркель Путину, а не наоборот, говорит о том, что она озабочена намного серьезнее.

«Европа оказалась в крайне некрасивой ситуации. С одной стороны, там прекрасно все понимают, — что Украина провоцировала и так далее. Вот, к примеру, если бы Аргентина направила свои боевые корабли к Фолклендским островам, войдя в непосредственную близость с британскими военными базами, и британцы предсказуемо жестко остановили бы их, а то и вовсе потопили бы, если бы нарушители не реагировали на предупреждения, — что бы сказала Европа? Правильно, что, мол, грустно все это, — но ведь спровоцировали. Но британцы им (пока еще) свои, а россияне — нет. К тому же Брюссель, Берлин и Париж несут фактическую ответственность за все просчеты киевского режима, ибо стояли у его истоков и все эти пять лет покрывали», — добавил Дмитрий Родионов.

Политолог подчеркнул — признать вслух, что Киев не прав, в Европе не могут, хотя все прекрасно понимают. Меркель сейчас очень хотела бы тихо отвязаться от этой Украины, у нее своих проблем к тому же полно: Brexit, миграционный кризис и спровоцированный им внутренний политический кризис в самой Германии, напомнил Родионов, — а тут еще Украина устраивает провокации, пытаясь втянуть в них Запад, заставить разделить ответственность.