ФАН публикует видео горящего завода в Башкирии
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Уфа, 27 ноября. В городе Стелитамак, расположенном в Башкирии, загорелся завод. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео инцидента.
По предварительной информации, пожар на заводе произошел в девять часов утра по местному времени. На место чрезвычайного происшествия приехали 24 единицы техники и 44 пожарных.
Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, горит 20-кубовая емкость с изопентаном. В настоящее время пожар локализован.
Погибших во время инцидента нет, однако три человека пострадали.
В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.