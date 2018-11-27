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ФАН публикует видео горящего завода в Башкирии

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ФАН публикует видео горящего завода в Башкирии

Уфа, 27 ноября. В городе Стелитамак, расположенном в Башкирии, загорелся завод. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео инцидента.

По предварительной информации, пожар на заводе произошел в девять часов утра по местному времени. На место чрезвычайного происшествия приехали 24 единицы техники и 44 пожарных.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, горит 20-кубовая емкость с изопентаном. В настоящее время пожар локализован.

Погибших во время инцидента нет, однако три человека пострадали.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.

Автор: Катерина Иванова
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