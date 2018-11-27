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Экономика

Минюст РФ отказался признавать победу «Ощадбанка» по иску против России

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Минюст РФ отказался признавать победу «Ощадбанка» по иску против России
Москва, 27 ноября. Минюст РФ отказалось признавать решение арбитражного трибунала Парижа о взыскании с России 1,3 млрд долларов в пользу украинского «Ощадбанка». Эту сумму организация потребовала взыскать за утраченные активы в Крыму.

В Минюсте РФ заявили, что парижский суд не имеет полномочий для рассмотрения и вынесения решений по подобным заявлениям. Кроме того, в ведомстве обещают «принимать все необходимые меры» по защитите интересов РФ в связи с решением суда, сообщает РБК.

Напомним, о том, что «Ощадбанк» выиграл дело против РФ в парижском арбитраже, стало известно накануне. Как сообщала газета «Аргументы и факты», кредитная организация заявила, что собирается добиваться исполнения этого решения во всех юрисдикциях.

Автор: Ярослава Замысловатова
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