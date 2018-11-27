Украина может оказаться в ловушке: Кравчук отреагировал на введение военного положения

Киев, 27 ноября. Первый глава Украины Леонид Кравчук во время заседания парламента страны заявил, что киевское руководство должно серьезно подумать перед введением военного положения, чтобы не оказаться в ловушке.

По словам экс-президента, существует большое количество доводов против принятия такого решения депутатами Рады, поскольку военное положение может грозить стране отрицательными последствиями в различных отраслях.

Кравчук выразил уверенность в том, что против военного положения выступят украинские граждане, потому что в стране введут ограничения прав, пишет «Политэксперт».

Он отметил, что Киев должен качественно изменить украинское законодательство в случае принятия военного положения, чтобы не ущемить права своего народа. По его словам, в законе непременно должен быть обозначен пункт назначения даты голосования президентских и парламентских выборов.

Политик уверен, что в основном законе страны должно быть указано, что выборы президента пройдут в марте 2019 года, несмотря на введение военного положения, иначе, по его мнению, «Украина может попасть в ловушку».

Как сообщала «Газета.Ru», 25 ноября три военных корабля Украины нарушили границу РФ, не реагировали на требования сотрудников пограничной службы ФСБ России непременно остановиться. Корабли ВМСУ опасно маневрировали, в результате были задержаны.

Украинская Рада 26 ноября утвердила указ главы страны Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории на месяц.