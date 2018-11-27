День морского пехотинца РФ отметят патриотической эстафетой

Москва, 27 ноября. В рамках патриотической эстафеты «Звезда морского пехотинца» российские военные расскажут о подвигах и героизме советских и российских солдат. Мероприятие посвящено Дню морской пехоты. Об этом говорится в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ведомстве отмечают, что цель эстафеты заключается в творческом повествовании о буднях и ратной службе морских пехотинцев Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии.

Первыми участие в эстафете приняли пехотинцы Балтийского флота, за ними к участию присоединятся служащие всех российских флотов. Если провести линии передачи эстафеты между флотами на карте страны, то получится пятиконечная звезда. Именно эта идея легла в основу проекта.