Помпео призвал Путина и Порошенко начать переговоры после инцидента в Керченском проливе

Вашингтон, 27 ноября. Президентам России и Украины Владимиру Путину и Петру Порошенко необходимо начать прямые переговоры для урегулирования ситуации в Керченском проливе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он призвал обе стороны конфликта проявлять сдержанность, а также соблюдать международные обязательства. Также Помпео отметил, что США поддерживают «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Украине.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля Военно-морских сил Украины, которые нарушили российскую государственную границу. Корабли направлялись в Азовское море. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Киева однозначной провокацией. Россия инициировала проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН из-за инцидента в Керченском проливе.

В беседе с RT, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский высказал мнение, что Киев продолжит провокации в будущем. По его словам, во время заседания СБ ООН западные страны «не испытали особого желания обсуждать инцидент». Он подчеркнул, что после такого отношения Запада, «украинская сторона может почувствовать себя более вольготно, чтобы принять участие в подобных провокациях в будущем».