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В ДНР произошел пожар на заводе кокса

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В ДНР произошел пожар на заводе кокса

Донецк, 27 ноября. Пожар произошел в одном из цехов на заводе в городе Енакиево Донецкой народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.

Отмечается, что возгорание произошло 27 ноября на предприятии «Енакиевский коксохимпром». Загорелся один из цехов завода. Как уточнили в МЧС, пожар уничтожил электрощитовую, полимерный шифер и утеплитель стен. Также были повреждены три электрощитовые, кровля на площади семь квадратных метров.

Причины пожара уточняются. О жертвах или пострадавших не сообщается. Напомним, «Енакиевский коксохимпром» производит кокс. Он обеспечивает потребности Енакиевского металлургического завода.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли пожарных, тушивших атакованный беспилотником дом под Донецком. Украинская армия применила вооруженный зажигательными боеприпасами ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на окраине Донецка, в результате чего произошло возгорание дома в поселке Старомихайловка.

В ДНР произошел пожар на заводе кокса

Автор: Алия Садыкова
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