«Порошенко четко отрабатывал эту задачу»: Дейнего раскрыл главную цель провокации в Керченском проливе

Введение военного положения выгодно президенту Украины Петру Порошенко и приведет к формированию в стране его личной диктатуры. Такое заявление сделал официальный представитель Луганской народной республики в Минске, и. о. министра иностранных дел Владислав Дейнего.

По его словам, провокация, осуществленная Киевом в воскресенье в Керченском проливе, позволила ввести на Украине военное положение, чтобы не допустить проведения в марте следующего года президентских выборов.

«По сути, Порошенко планировал эту акцию достаточно давно. Если мне не изменяет память, 9 января 2018 года он сделал заявление о том, что военное положение будет введено до конца нынешнего года. Собственно, эту тему он и развивает. Дальше пошла целая цепочка действий, которые предпринимались для реализации [военного положения], — отметил Дейнего. Примерно две неделе назад кабинет министров Украины утвердил «порядок эвакуации граждан в случае введения военного положения», — то есть мы с вами видим целенаправленные действия, которыми готовили как раз введение военного положения в сроки, которые удобны для Вооруженных сил Украины и для Петра Порошенко как главнокомандующего, с одной стороны, и с другой стороны — как президента, который не хочет, или я бы сказал даже больше, боится идти на выборы».

Представитель ЛНР напомнил, что выборы президента должны быть назначены на март 2019 года согласно действующим на Украине нормативным актам. Такое решение, согласно украинскому законодательству, принимается Верховной радой за 90 дней.

Поскольку президентские выборы предполагалось провести в конце марта, предполагалось, что решение о них должны были принимать в Верховной раде в конце декабря — именно этот период Порошенко и заблокировал, отметил Дейнего. В это время будет действовать военное положение, и соответственно Рада вправе будет принимать решение о назначении очередных выборов. Таким образом, задача по продлению срока пребывания Порошенко у руля этой страны решена, заявил представитель ЛНР.

Дейнего напомнил о запланированной встрече политдиректоров стран «нормандской четверки», и намеченной на ближайшее будущее встрече стран «Большой двадцатки».

«Я думаю, не останется без внимания вот этот прецедент, созданный Украиной специально для того, чтобы спровоцировать ответную реакцию РФ и, сославшись на выдуманную агрессию, ввести военное положение на Украине», — отметил Дейнего.

Он пояснил — по датам совпадение для Порошенко идеальное.