«Украинцы могут пострадать, но кого в Киеве это интересует?»: Дейнего высказался о введении ВП на Украине

Введение военного положения на Украине не отразится на минском переговорном процессе и существенного влияния на жизнь людей в республиках Донбасса не окажет. Об этом заявил представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске, и. о. министра иностранных дел Владислав Дейнего.

«Военное положение — это внутренняя норма Украины, а минские договоренности — это ее внешние обязательства. Мало того, комплекс мер является приложением номер 1 к резолюции Совета безопасности ООН 2202 (2015), то есть является нормой, обязательной для исполнения всеми сторонами, подписавшими этот документ. Собственно, сторонами конфликта являются в этом документе с одной стороны Украина, с другой — республики Донбасса», — объяснил Дейнего.

Он отметил, что «мы со своей стороны обязательства системно выполняем».

«Мы пытаемся добиться таких же действий и от Украины, хотя в рамках минского процесса Украина сейчас блокирует продвижение вперед. Блокирует достаточно примитивным способом, — отметил и. о. главы МИД ЛНР. — Вести диалог с партнером, который просто молчит — занятие малорезультативное. К сожалению, в политической подгруппе мы наблюдаем именно это».

Официальный представитель ЛНР пояснил, что на нынешнем этапе, при нынешнем руководстве Украины, получить результат «сложно и достаточно проблематично». Собственно, возможность получить такой результат зависит гораздо в большей степени от тех стран, которые извне направляют действия Украины в этом процессе, отметил Дейнего.

Те же страны «нормандской четверки» — Франция, Германия, они, наблюдая рамках «нормандской четверки» за ходом минских переговоров, должны предпринять шаги, чтобы мотивировать Украину к положительной динамике в этих переговорах и к соблюдению переговорных стандартов ОБСЕ, подчеркнул представитель ЛНР, в которых указывается, что стороны должны добросовестно себя вести в рамках переговоров.

«Я думаю, что то обострение на линии соприкосновения, которое мы сейчас наблюдаем, удастся немного сдержать», — отметил Дейнего.

«Вчера мы говорили о том, что Киев лишает возможности участия в выборах людей в Донбассе и людей, покинувших Донбасс, переехавших на территорию Украины, — отметил Владислав Дейнего. — Сейчас этот тезис распространен практически на все население Украины. Киев всех абсолютно избирателей лишил права выбора в сложившихся сегодня обстоятельствах. Я не думаю, что эта ситуация приведет к повышению лояльности населения Украины к действиям тех, кто пребывает у власти в Киеве».

По словам представителя ЛНР, сложившаяся ситуация вызовет протесты на Украине, хотя в рамках военного положения у Порошенко появляется эффективный механизм подавлять такие протестные настроения, поскольку закон о военном положении дает достаточно действенные механизмы по сдерживанию, по ограничению функционирования гражданских институтов, напомнил Дейнего.