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Замглавы МИД РФ встретился с послом Эфиопии

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Замглавы МИД РФ встретился с послом Эфиопии

Москва, 27 ноября. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов провел встречу с послом Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену. Дипломат африканской страны вручил копии верительных грамот, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел РФ.

На переговорах стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между Москвой и Аддис-Абебой, а также подтвердили взаимный настрой на наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях.

Отмечается, что Богданов и Тегену обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повесток. Акцент был сделан на процессе урегулирования ситуации на Африканском Роге.

Автор: Регина Пак
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