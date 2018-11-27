Предлог для обострения отношений: Госдума призвала Киев к ответу из-за отказа россиянам во въезде

Более 30 граждан Российской Федерации не получили разрешения на въезд на Украину в киевском аэропорту. Об этом рассказывают пассажиры прибывшего в украинскую столицу из Минска рейса 829 авиперевозчика Belavia.

Самолет белорусской авиакомпании прилетел в аэропорт Киева 26 ноября около 18.00 (19.00 по московскому времени). После проверки документов более 30 человек с российскими паспортами не получили от пограничной службы Украины разрешения на въезд.

«Кто-то из начальства погранслужбы вышел и сказал: «Это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», — передает слова одной из пассажирок рейса газета «Известия».

Примечательно, что подобные случаи открытого ущемления прав российских граждан начались на Украине после 17.00, то есть когда в стране было введено военное положение.

В Государственной думе назвали подобные действия украинской погранслужбы откровенной провокацией.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Киев всячески увеличивает напряжение в отношениях двух стран, которые стали еще хуже после выходки украинских военных судов в Керченском проливе.

«Очередная провокация Украины и попытка нагнетать и без того непростую обстановку в стране. Искусственно созданная эскалация напряженности — по-другому подобные действия Киева нельзя назвать. Украинские власти просто ищут предлоги для обострения ситуации на мировой политической арене», — заявил собеседник агентства.

Парламентарий отметил, что в Москве это просто так не оставят и будут добиваться от Киева ответа по поводу отказа во въезде россиянам на Украину.

«Естественно, мы должны потребовать разъяснений от Киева, о таких поступках необходимо открыто говорить. Но не надо использовать те дикие методы, которые используют украинские власти», — заключил Алексей Чепа.

Отметим, что российско-украинские отношения ухудшились после того, как в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, проигнорировав законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться.

Украинские корабли, помимо прочего, совершали опасные маневры, но были задержаны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, требующей серьезного разбирательства». После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь подписал указ о введении в стране военного положения, чтобы «обезопасить страну от государства-агрессора».