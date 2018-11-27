Астана, 27 ноября. Главой российской делегации на переговорах по Сирии в Астане в конце ноября станет специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев. Об этом сообщил во вторник директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

«Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев», — сказал он.

Делегацию Ирана, по словам Туматова, возглавит старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Хусейн Джабери Ансари, а Турцию на переговорах представит заместитель министра иностранных дел государства Седат Онал.

Туматов уточнил, что пленарное заседание состоится 29 ноября. В первый день переговоров пройдут двусторонние и трехсторонние консультации экспертов и шестое заседание рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Ранее «Газета.ру» передавала, что международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в САР будет проходить 28 и 29 ноября.

Десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате состоялся 30-21 июля в Сочи. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории страны продолжается борьба с отдельными группировками вооруженных формирований. Основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в САР при содействии российских военных были разбиты.

Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования конфликта в Сирии и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.