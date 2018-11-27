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Сирия: РФ за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

Дамаск, 27 ноября. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали семь случаев стрельбы в Сирии, турецкие — шесть. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

Российские военные зафиксировали семь случаев стрельбы в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 3, Хама — 3», — говорится в документе.

В военном ведомстве добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена одна гуманитарная акция в провинции Дамаск.

Накануне российские наблюдатели зафиксировали пять нарушений в сирийских провинциях Латакия и Хама.

Автор: Андрей Крылов
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