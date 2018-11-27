Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

Москва, 27 ноября. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию, направленную на повышение доступности санаторно-курортного лечения, развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Повышение доступности санаторно-курортного лечения, развитие оздоровительных местностей и курортов, материально-технической базы санаторно-курортных организаций, оздоровительного туризма являются целью стратегии, говорится в документе.

По информации RT, согласно распоряжению, планируют увеличить число граждан, которые получают санаторно-курортное лечение.

Кроме того, будет увеличена доля санаторно-курортных организаций, а в санаториях возрастет численность медицинского персонала, в первую очередь квалифицированных сотрудников, которые будут помогать в оказании санаторно-курортного лечения, отметил «Царьград».

Медведев потребовал от министерства здравоохранения разработать за полгода и внести в правительство проект плана мероприятий по реализации утвержденной стратегии.