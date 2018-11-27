Москва, 27 ноября. Украинский президент Петр Порошенко не смог добиться желаемого результата провокацией в Керченском проливе. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«То, на что рассчитывал Порошенко, не сбылось. Вся его провокация, по сути, теряет всякий смысл в том виде, в котором принято военное положение», — заявил Джабаров в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что операция Порошенко потеряла всякий смысл. Кроме того, сенатор высказал мнение, что оппозиция не хочет допустить его переизбрания, поэтому он будет «изобретать, что-то новое».

«Он ни о чем не думал, только о спасении собственной персоны, и он просчитался», — заявил сенатор.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили российскую границу при переходе из Черного в Азовское море. Они были задержаны. По факту нарушения границы возбуждено уголовное дело. Глава МИД Сергей Лавров назвал действия Украины провокацией. Он подчеркнул, что власти Украины нарушили ключевые положения международного права.

Украинский президент Петр Порошенко выступил за введение в стране военного положения на 60 суток. Он внес законопроект, который поддержали в Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Верховную раду.

Документ вызвал негативные отзывы среди депутатов. Срок действия военного положения сократили до 30 дней, кроме того оно введено не на всей территории Украины, а в ряде украинских областей, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.