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Курс доллара снизился до 66,91 рубля на открытии торгов Мосбиржи

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Курс доллара снизился до 66,91 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 27 ноября. На открытии торгов Московской биржи во вторник курс американской валюты упал на 20 копеек до 66,91 рубля. Евро на открытии торгов потерял 19 копеек и составил 75,8 рубля.

В понедельник был зафиксирован резкий рост иностранной валюты на торгах Мосбиржи. Доллар вырос до 66,75 рубля, а евро поднялся до 76 рублей. Эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова рассказала «Свободной прессе», что таким образом рынок отреагировал на падение нефтяных котировок и инцидент в Керченском проливе.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 0,56% и снизились до 60,22 доллара за баррель.

 

Автор: Софья Куликова
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