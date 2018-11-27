Родители российских школьников просят запретить уроки секс-просвещения

Москва, 27 ноября. Родители российских школьников обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить уроки секс-просвещения в школах. По их мнение, такие занятия вводятся под давлением западного лобби, навязываются чиновниками и вообще представляют опасность для детей.

В своем обращении они заявляют, что такие уроки проводят в российских школах под предлогом профилактики СПИДа, а на деле втягивают детей в обсуждение методов контрацепции и защиты от этого заболевания и провоцируют ранний интерес к половой жизни.

«В результате риск заражения ВИЧ-инфекцией не уменьшается, а увеличивается, что можно проследить на примере западных стран», — утверждают авторы письма.

В связи с этим они просят главу государства запретить введение подобных просветительских и «профилактических» программ в школьное образование. Еще один запрет, по словам родителей, должен коснуться участия соответствующих НКО в конкурсах на получение президентских грантов, а также в других программах государственной поддержки, пишет News.ru.

Они также отметили, что 26 ноября во всех школах в России стартовала неделя борьбы с ВИЧ-инфекцией, в рамках которой часть один из профилактических уроков будет посвящен теме «ребята решили устроить вечеринку на дому со спиртным без родителей».

При это родители, подписавшие письмо, выразили уверенность, что лучше всех подобных занятий является пропаганда воздержания, целомудрия и супружеской верности. В заключении своего письма они также просят «отменить сомнительные программы, очистив информационное пространство, телевидение, Интернет от растлевающего контента».