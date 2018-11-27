Путин тепло поздравил с 55-летним юбилеем актера Машкова

Москва, 27 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 55-летним юбилеем российского актера и режиссера Владимира Машкова, отметив многогранный талант артиста. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

Российский лидер отметил настоящую увлеченность Машкова любимым делом, которая помогла артисту состояться в самых разных творческих профессиях.

«Конечно, отмечу вашу преданность родной «мхатовской школе», своему учителю — Олегу Павловичу Табакову», — указал Путин.

Глава РФ пожелал руководителю Московского театра Олега Табакова здоровья, вдохновения, а также реализации новых идей.