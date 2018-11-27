Путин поздравил Гребенщикова с юбилеем

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил музыканта, поэта и основателя рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова с 65-летием. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Гребенщиков всегда шел своим творческим путем, следовал художественным идеалам и принципам.

«Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за ее пределами», — сказано в поздравлении.

Путин пожелал основателю «Аквариума» здоровья, вдохновения и новых интересных замыслов.