Сирия: де Мистура примет участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане

Астана, 27 ноября. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура будет участвовать в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане, сообщил глава департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

«На запланированной встрече в качестве наблюдателей примет участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры», — сказал Туматов.

По словам дипломата, участником переговоров по Сирии в Астане также станет делегация Иордании.

Напомним, переговоры по урегулированию ситуации в Сирии запланированы на 28-29 ноября.