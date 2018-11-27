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Сирия: де Мистура примет участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане

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Сирия: де Мистура примет участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане

Астана, 27 ноября. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура будет участвовать в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане, сообщил глава департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

 «На запланированной встрече в качестве наблюдателей примет участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры», — сказал Туматов.

По словам дипломата, участником переговоров по Сирии в Астане также станет делегация Иордании.

Напомним, переговоры по урегулированию ситуации в Сирии запланированы на 28-29 ноября.

Автор: Дарья Смолина
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