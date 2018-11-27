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Главком ВМФ России поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником

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Главком ВМФ России поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником

Москва, 27 ноября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в День 313-летия Военно-морского флота поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником. Он отметил, что служащие флота достойно проявили себя в антитеррористических задачах и масштабных учениях в Средиземном море.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, поздравительная телеграмма Королева будет доставлена военным Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Королев отметил, что в 2018 году служащие ВМФ достойно показали себя на первых в новейшей истории масштабных учениях в Средиземном море и маневрах «Восток-2018».

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев

«Свыше 170 подразделений морской пехоты успешно выполнили в 2018 году задачи в составе антитеррористических групп на борту кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачу военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана», — подчеркнул адмирал.

Как обратил внимание Королев, сегодня российская морская пехота активно развивается, ВМФ России снабжается новейшими образцами техники и вооружения. В частности, по его словам, планируется заменить бронетранспортеры БТР-80 на новые модернизированные плавающие бронетранспортеры БТР-82А. Кроме того, в распоряжение военных поступают беспилотные летательные аппараты, современные артиллерийские комплексы и системы.

«Морская пехота ВМФ России способна эффективно действовать в самых сложных климатических зонах, что не раз уже доказали морские пехотинцы Северного и Тихоокеанского флотов, принимая участия в учениях в Арктической зоне. <…> Сегодня Морская пехота ВМФ России обладает таким уровнем подготовки, который позволяет решать задачи повышенной сложности», — заключил главнокомандующий.

Автор: Василий Котов
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