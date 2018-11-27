В посольстве Украины в Вашингтоне назвали способ «остановить» Россию

Вашингтон, 27 ноября. В посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки предположили, каким образом можно «остановить» Россию. Об этом говорится в сообщении в социальной сети Twitter украинской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Как написали украинские политики, Россия якобы «проверяет силовые возможности мира». Киевские дипломаты подчеркнули, что «остановить» российскую сторону якобы можно, показав реальные действия международного сообщества. Надпись сопровождается фотографией после Украины в США Валерия Чалого из студии телеканала Fox News.

Напомним, 25 ноября Украина предприняла попытку провокации, нарушив государственные границы России в Азовском море. Три корабля ВМС Украины пересекли границу и не реагировали на законные требования пограничников. В результате корабли задержали, возбуждено уголовное дело.

В связи с этим инцидентом парламент Украины одобрил указ президента Петра Порошенко о введении военного положения. Эксперты подчеркнули, что такими действиями действующий глава государства намерен отсрочить выборы из-за своего низкого рейтинга.