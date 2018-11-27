ДНР: ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня за сутки

Донецк, 27 ноября. Украинские военные 18 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики при нарушении режима тишины использовали 328 боеприпасов. По данным представительства ДНР, применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Под обстрел попали районы Горловки и Ясиноватой, район «Вольво-центра» в Донецке, населенные пункты Крутая Балка, Каштановое, Старомихайловка, Ленинское и Саханка.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против Донбасса в 2014 году. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч жителей Донбасса.

Для урегулирования ситуации мирным путем был заключен ряд соглашений в раках минских договоренностей. Очередная договоренность о прекращении огня и установлении «школьного перемирия» была достигнута участниками Контактной группы на встрече в Минске. Несмотря на это, устойчивого режима тишины достичь так и не удалось. ВСУ продолжают обстрелы территорий ДНР и ЛНР.