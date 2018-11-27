ВТБ обвинил Украину в рейдерском захвате «дочек»

Москва, 27 ноября. В ВТБ заявили об ангажированности украинских судов, которые потворствуют рейдерским захватам украинских активов банка. Также в ВТБ напомнили, что банк может обратиться в международный суд и взыскать деньги с президента Украины Петра Порошенко за банк «Мрия».

В заявлении компании отмечается, что Апелляционный суд Киева по иску компаний группы Игоря Коломойского признал активы ВТБ (Украина) имуществом РФ и вынес решение об аресте акций и активов банка. В ВТБ заявили, что решение парализовало работу ВТБ на Украине.

Группа ВТБ оспорила решение суда, однако судебный процесс необоснованно затянулся. В ВТБ пришли к выводу, что судебная система Украины ангажирована, а ее решение предсказуемы.

«Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», — говорится в заявлении ВТБ.

Также в ВТБ напомнили, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка «Мрия». Банк приобрели у нынешнего президента Украины Петра Порошенко в 2006 году. ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд с требованием вернуть средства за покупку банка.