В Крыму объяснили, как Киев введением военного положения признал полуостров российским

В Верховной раде уточнили, в каких областях будет введено военное положение: как говорится в пояснительной записке к доработанному законопроекту, опубликованной на официальном сайте украинского парламента, чрезвычайный режим введут в Донецкой и Запорожской, а также в Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской и Херсонской областях.

«Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 №393 «О введении военного положения на Украине» со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории», — гласит доработанный документ.

Военное положение вводится с 15.00 26 ноября до 15.00 26 декабря.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, зачем украинским властям пришлось внести изменения в законопроект о военном положении.

Эксперт прежде всего подчеркнул, что военное положение киевскому руководству понадобилось для того, чтобы обезопасить себя перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. А то, как военное положение на Украине принималось парламентом, не вызывает, по словам Джараллы, «ничего, кроме смеха».

«История с военным положением — это истерика украинских руководителей, ответ на грандиозный провал с катерами в Керченском проливе. По сути, то, что происходило вокруг, свидетельствовало, что во многом они даже плохо себе представляли, как будут поступать дальше. Собственно, все, что произошло после незаконного пересечения границы, лишь это подтверждает. Логика в решениях украинской стороны отсутствует — это странное «недовоенное» положение, или же военное положение понарошку. Процесс его принятия вызывает смех, а уж реализация, судя по всему, принесет еще немало скандалов», — подчеркнул эксперт.

Примечательно, отметил политолог, что Киев — сознательно или нет — не ввел военное положение на территории Крыма и Севастополя. Означает ли это, что власти Украины наконец-то признали статус региона? Джаралла допустил, что это свидетельствует, что в администрации Петра Порошенко «и так прекрасно осознают, что Крым принадлежит России».

«В отношении Крымского полуострова вполне очевидно, что в лихорадке в Киеве даже не поняли, что с идеологической точки зрения они проигрывают, это будет традиционный шаг к признанию Крыма. Скорее всего, уже потом они поправятся и заявят, что там тоже формально вводится ВП, но понятно, что для нас это никакого значения не имеет, — заметил эксперт, подчеркнув, что на Украине понимают статус Крыма. — То, что у Киева произошла такая оговорочка, лишь показывает, что украинские власти все прекрасно понимают. Им бы удержаться у власти — тем более, что шансов очень мало».

Напомним, вчера вечером Рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после инцидента в Черном море. Изначально глава государства предлагал военное положение по всей стране на 60 дней, позже — на 30 дней, чтобы не произошло срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.