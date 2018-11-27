Крымский омбудсмен рассказала о ранениях моряков ВМС Украины

Керчь, 27 ноября. Состояние троих украинских моряков, раненных в результате инцидента в Азове, стабильное. Об этом во вторник рассказала уполномоченный по правам человека в республике Крым Людмила Лубина.

Она отметила, что изначально сильно переживала по поводу сообщений о ранениях украинских моряков из-за появившихся слухов об ампутации верхней конечности.

«Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное», — пояснила омбудсмен, напомнив, что пострадавшие моряки доставлены в керченскую больницу №1.

По ее словам, один из моряков ранен в плечо, второй — в бедро, третий — в кисть руки, передает РИА Новости.

Три корабля военно-морских сил Украины в Черном море в воскресенье пересекли российскую границу и опасно маневрировали, игнорируя законные требования экстренно остановиться​​​. Корабли с 24 моряками задержаны, трое украинских военных пострадали и были доставлены в медицинское учреждение Керчи.

После инцидента в Азове в отношении украинских военных возбуждено уголовное дело о противоправном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства».