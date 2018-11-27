«У нас хорошие отношения»: Трамп не исключил торговую сделку с Си Цзиньпином

Вашингтон, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность заключения торговой сделки с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине. Об этом американский президент рассказал перед вылетом Буэнос-Айрес, где состоится съезд «двадцатки».

Журналисты поинтересовались, настроен ли Трамп на переговоры с председателем КНР.

«Я мог бы. Имею в виду, это могло бы произойти. У нас хорошие отношения», — сказал Дональд Трамп.

Президент США также отметил, что Пекин должен справедливо относиться к Вашингтону, однако власти КНР «этого не делали».

23 ноября замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что Пекин надеется на успех переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе.

Переговоры США и КНР по вопросам торговли были приостановлены в середине сентября из-за отмены поездки китайской делегации в Вашингтон в связи с введением повышенных пошлин США на импорт из КНР.