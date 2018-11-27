Водитель сбил насмерть пешехода и ранил шестерых человек во время парковки в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 27 ноября. Один пешеход погиб и еще шестеро получили травмы различной степени тяжести после того, как водитель автомобиля не справился с управлением во время парковки в Нью-Йорке.

Как рассказали в полиции города, пешеходы оказались под колесами машины на Манхэттене​​​. Как говорится в Twitter полиции Нью-Йорка, один из пострадавших скончался от полученных травм на месте.

По данным телеканала NBC New York, 70-летний водитель минифургона не справился с управлением при парковке. Автомобиль выехал на тротуар, а затем влетел в торговую точку с фруктами.

В результате наезда пострадали шесть человек, погиб один пешеход. Четырех жителей города госпитализировали, двое отказались от медицинской помощи.

Сам водитель рассказал, что во время парковки нажал на газ, так как думал, что перевел автомобиль в режим парковки.