Если кто-то из американцев не ожидал, то только Трамп: эксперт объяснил реакцию лидера США на провокацию ВМСУ

Руководство Соединенных Штатов «не в восторге» от инцидента, который недавно произошел между Российской Федерацией и Украиной в акватории Керченского пролива, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп перед журналистами в Белом доме. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Нам [властям Соединенных Штатов] не нравится то, что происходит [между Россией и Украиной] в любом случае», — сказал Дональд Трамп.

Он отметил, что официальный Вашингтон надеется на то, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время. Кроме того, президент США добавил, что руководство страны вместе с европейскими лидерами работает над решением этого вопроса.

«Будем надеяться, что ситуация урегулируется. В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим», — заключил Дональд Трамп.

Трамп не знал

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что спецслужбы США точно участвовали в разработке и реализации украинской провокации в Керченском проливе. Это доказывает факт присутствия на задержанных судах двух сотрудников СБУ.

«Поэтому, если для кого-то из американцев и была неожиданностью эта провокация, то только для Дональда Трампа. Учитывая его очень непростые отношения с американским разведсообществом, можно предположить, что американский президент не был поставлен в известность о плане этой провокации и о том, что она реализуется на практике. Судя по всему, Трамп мог узнать обо всем этом постфактум, и именно этим объясняется такая его публичная реакция», — пояснил Максим Жаров.

Эксперт добавил, что сценаристы провокации вынуждают Дональда Трампа к принятию внеочередного пакета санкций против России. Это происходит потому, что Трамп пытается отложить принятие решения по второму санкционному пакету против России в рамках «дела Скрипалей».

«Попытка отложить эти санкции очень не нравится ни демократическому большинству в Конгрессе, ни «ястребам»-республиканцам. Поэтому сейчас на Трампа оказывается сильное давление сразу с нескольких сторон. При этом Трамп действительно может не знать о подготовке спецслужбами США или иных стран провокаций против России.

Не думаю, что Трампу докладывают, например, о попытках организовать провокацию с применением химического оружия в Донбассе. Поэтому, с учетом раздрая в его администрации, в ближайшее время могут быть и другие «неожиданности» для Трампа по Украине», — предсказал политолог.

25 ноября три корабля ВМС Украины («Никополь», «Яны Капу», «Бердянск») были задержаны после того, как нарушили границу РФ; они не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота и Погранслужбы ФСБ немедленно остановиться и при этом опасно маневрировали. В итоге суда были доставлены в Керчь, а по факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело.