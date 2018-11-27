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Минтранс призвал правительство РФ не поднимать НДС на внутренние авиаперевозки

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Минтранс призвал правительство РФ не поднимать НДС на внутренние авиаперевозки

Москва, 27 ноября. Глава Минтранса Евгений Дитрих призвал российское правительство не поднимать НДС на внутренние авиаперевозки. Об этом говорится в письме, которое министр направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

По мнению Дитриха, если повысить налог на внутренние перелеты через Москву с 10% до 20%, пассажиры начнут отказываться от рейсов, авиакомпании понесут значительные убытки, а бюджет может потерять более 100 миллиардов долларов.

Как уточнил в письме Дитрих, с предложением повысить НДС для внутренних рейсов выступил Минфин, отказавшийся от идеи обнулить налог на региональные авиаперевозки. Как передает газета «Ведомости», в Минтрансе уверены, что более целесообразным будет сохранить 10% НДС для рейсов через Москву, а для региональных перевозок обнулить налог через год. По словам Дитриха, это позволит авиакомпаниям перевезти дополнительно 211 миллионов человек и снизить цены на билеты.

Автор: Василий Котов
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