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Экономика

Стало известно, когда Haval представит два новых кроссовера в России

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Стало известно, когда Haval представит два новых кроссовера в России

Пекин, 27 ноября. Две новые модели китайского автомобильного концерна Haval появятся в будущем году и будут выпускаться на предприятии, расположенном в Тульской области.

По данным агентства «Автостат», речь идет о кроссоверах HavalF7 и HavalH9, которые первыми станут на конвейер тульского завода.

Отмечается, что старт продаж новинок запланирован на апрель-май следующего года. Цены и технические характеристики автомобилей в настоящее время не разглашаются. Известно, что кроссоверы представляют молодежные серии с 1,5- и 2,0-литровыми моторами.

Haval стал самостоятельным брендом в 2013 году и является дочерней компанией Great Wall Motor. Российское предприятие Haval построено в индустриальном кластере «Узловая» в Тульской области.

Автор: Андрей Крылов
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