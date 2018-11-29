«Самые честные выборы». Часть 8: ФБР помогут подсчитать голоса на родине вице-президента США

«Промежуточные выборы» в штате Индиана прошли, казалось бы, без особых проблем и сенсаций: республиканцы практически раздавили здесь своих соперников-демократов.

«Отчетная документация» свидетельствует: в Сенат прошел республиканец Майк Браун, опередивший демократа Джо Доннели на 6%. Из девяти конгрессменов от штата в Палате представителей США будут заседать семеро «красных» (Джеки Валорски, Джим Бэнкс, Джим Бэйрд, Ларри Бакшон, Трей Холлингсворт, Сьюсан Брукс и Грег Пенс) и только двое «синих» (Питер Висклоски и Андре Карлсон).

Спросите, почему я так подробно это расписываю?

Пожалуйста: представляю вам нового конгрессмена от шестого округа Индианы, уже вскользь упомянутого мной выше, — 61-летнего Грегори Пенса. Кто же он такой? Старший брат человека, который десять лет (до избрания в 2012 году губернатором штата) представлял этот округ в Конгрессе США, — 59-летнего Майка Пенса, действующего вице-президента США.

В общем, Индиана — это его вотчина. И практически «заповедник» республиканцев. Значит, здесь все тихо и спокойно? Как бы не так!

Оказывается, спустя неделю после завершения подсчета голосов в штате в Капитолий, расположенный в городе Вальпараисо в округе Портер, вошли агенты ФБР. И не просто так: к ним за помощью обратились чиновники округа!

Как выяснилось, организационные и технические проблемы, связанные с организацией выборов, были здесь настолько серьезны, что местные чиновники не справились с ситуацией и обратились за помощью извне. Как и во многих других местах по всем США, неясно, были ли проблемы вызваны нечистоплотными политиками, неправильной организацией или сочетанием того и другого.

«Меня больше всего беспокоило отсутствие какой либо организации, отсутствие планирования, отсутствие коммуникации, откровенно говоря», — говорит Вики Урбаник, кандидат от демократов, которая была переизбрана на должность окружного аудитора.

Важная оговорка: в предыдущих семи «сериях» этого местами остросюжетного документального повествования о том, как проходят выборы в «самой демократичной стране мира», я рассказывал о нарушениях — да чего уж там, о преступлениях! — совершенных американскими демократами против избирательной системы и граждан страны.

Но я объективен — нарушали и республиканцы.

Первое. По меньшей мере 13 избирательных участков в округе Портер открылись на два часа позже запланированного времени, заставив людей ждать на улице или уходить на работу и по делам. Один участок открылся на два с половиной часа позже.

«Я точно знаю, что люди уходили», — утверждает Урбаник.

Местный окружной судья должен был издать приказ, запрошенный избирательным советом округа и Центральным комитетом Демократической партии штата Индиана, согласно которому необходимо было держать 12 из этих мест доступными для голосования на два часа позже планируемого времени закрытия, чтобы избиратели могли компенсировать потерянное время, — однако это так и не было сделано.

Перевести? Людям не дали проголосовать с утра — и не позволили «наверстать» это вечером. В одном «специальном» районе искусственно ограничили прием избирателей.

Второе. К утру 6 ноября более 18 000 бюллетеней досрочного голосования еще не были отсортированы для доставки на определенные избирательные участки, где они были бы смешаны с бюллетенями очного голосования.

Мелочь? У нас бы убили за такое! Они попросту обязаны были привезти их до открытия избирательных участков, пересчитать — и положить в урны. А не «крутить» где-то в отдельных помещениях.

Третье. Большое количество избирателей, которые просили «заочные бюллетени», так и не получили их, говорит Дрю Венгер, который возглавляет Демократический комитет Вальпараисо. Он обратился в полицию штата с требованием «расследовать любые потенциальные правонарушения, связанные с фиаско на выборах в округе Портер в 2018 году».

«Одна 85-летняя женщина, которая уже давно голосует заочно, не получила своего бюллетеня и через две с половиной недели после ее первоначального запроса. Ситуация разрешилась только после того, как она лично обратилась в штаб голосования», — возмущается Венгер.

Четвертое. Согласно закону штата, два инспектора — по одному от каждой партии — назначаются для наблюдения за участками на каждых выборах. Но в этом году инспекторов было недостаточно, и в нескольких местах закон не был исполнен на момент открытия избирательных участков.

«К 6 утра избирательные урны не работали. Инспекторы отсутствовали. Мы не могли открыться. У меня живот скрутило. Я пыталась сделать что-то хорошее, и теперь я, вероятно, буду в местных вечерних новостях», — написала работник избирательного участка Мишель Сендерхауф в Twitter.

INCOMING THREAD: You might have noticed that Porter County, Indiana still had 0% reporting for the #2018Election as of this morning. See this map from CNN. Porter is that gray county in the upper left. I was a poll worker there this past Tuesday. You might want to buckle up. 1/25 pic.twitter.com/BYnwRIAbVs — Michelle (@varin) November 9, 2018

«Участки были объявлены в последнюю минуту или только в течение рабочего дня. Я не удивлена, что люди отказались голосовать на выборах», — пишет она.

И это — пятое.

Оказывается, в современной Америке есть еще места на карте, где избирателей просто не информируют о том, где они могут проголосовать, — потому что это не нужно тем, кто организует сам процесс.

Провал выборов привел к требованиям отставки руководства. До окружного секретаря было не достучаться в течение трех дней после выборов. Совсем недавно она была замечена на брифинге избирательного совета, но при этом пряталась за избирателя — и это не злословие, а официальный репортаж CBS.

В ФБР подтвердили, что Совет комиссаров округа Портер связался с ними по поводу выборов, но не стали комментировать расследование.

«Когда смотришь на избирательные участки, которые не были надлежащим образом укомплектованы, не были открыты вовремя, можно заметить, что большинство из них были в одном конкретном районе, который склонен голосовать за демократов. Не обязательно полностью за демократов, но он, как правило, за них голосует», — отметила Урбаник.

Что ж, как мы видим, в Индиане с помощью проверенных «дедовских политтехнологий» республиканцы одолели «просвещенных и продвинутых» демократов. Те агитировали через Интернет и строили сетевую модель привлечения избирателей — а находящиеся у власти «красные» просто не пустили их электорат на участки.

Избиратели назвали хаос, произошедший в округе Портер, «полностью антиамериканским».

«Все это — против наших представлений о том, как наша система голосования должна работать, — заявила Вики Урбаник. — И это противоречит всему, во что мы верим».

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