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Генпрокуратуру попросили проверить предложение депутата заменить тело Ленина копией

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Генпрокуратуру попросили проверить предложение депутата заменить тело Ленина копией

Москва, 27 ноября. Генеральную прокуратуру России попросили проверить предложение депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова заменить тело Владимира Ленина в мавзолее копией.

Соответствующее обращение в Генпрокуратуру направил исполнительный секретарь центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Малинкович призвал ведомство проверить заявление Петрова на наличие нарушений по двум статьям Уголовного кодекса России: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По его словам, коммунисты требуют привлечь депутата к уголовной ответственности «за оскорбление чувств верующих, поскольку сторонники В.И. Ленина исповедуют марксистско-ленинскую идеологию, а также привлечь этого деятеля за разжигание социальной розни». Малинкович считает, что Петров своей идеей убрать тело вождя из мавзолея провоцирует столкновения между сторонниками сохранения тела Ленина и теми, кто выступает за его перезахоронение.

«Стране сейчас нужен социальный мир», — объяснил он.

Кроме того, Малинкович рассчитывает, что имущество Петрова в случае его ареста и суда будет конфисковано и пойдет на нужды граждан, сообщил RT.

Ранее Петров предложил создать специальную комиссию для обсуждения вопроса о перезахоронении тела Ленина. Он отметил, что тело вождя революции необходимо перезахоронить, как и просил сам Ленин в своем завещании. Вместе с тем парламентарий предложил заменить тело Ленина на точную восковую или резиново-полимерную копию.

Автор: Дарья Смолина
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