Япония может закупить у США 100 истребителей F-35

Токио, 27 ноября. Японское правительство рассматривает возможность покупки 100 дополнительных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A у США.

Сделка может обойтись правительству Японии в 1 триллион иен, что составляет 8,8 млрд долларов. Стоимость одного самолета равняется 10 млрд иен, сообщает газета «Никкэй».

По словам источника издания, японское правительство планировало закупить 42 истребителя у США, однако планы властей изменились. Они хотят довести их количество до 142.

Японские военные рассматривают возможность замены устаревшей военной техники: истребителей F-4 и истребителей бомбардировщиков F-2. Частично замену планируют осуществить за счет закупки истребителей F-35.