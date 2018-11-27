Mail.ru создаст собственного голосового помощника «Маруся»

Москва, 27 ноября. Mail.ru Group работает над созданием собственного голосового помощника. Проекту уже дали рабочее название – «Маруся», об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«Работаем над созданием голосового помощника. Будем стараться интегрировать во все продукты, где это будет иметь смысл, и не только в продукты Mail.Ru», — рассказал представитель пресс-службы холдинга в комментарии РИА Новости.

Вице-президент холдинга Анна Артамонова подтвердила, что компания действительно ведет такую разработку. Однако Артманова не уточнила, будут ли помощника звать «Маруся». По словам вице-президента, компания разрабатывает как самого помощника, так и платформу с навыками.

В октябре прошлого года собственного голосового помощника с именем «Алиса» запустила компания «Яндекс». «Алиса» умеет распознавать речь почти так же точно, как и человек.