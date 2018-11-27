«Страсти накаляются»: западные СМИ назвали цель Порошенко в обострении в Азове

Париж, 27 ноября. Президентские выборы на Украине назначены на март следующего года, они могут обернуться «тяжелыми последствиями» для нынешнего президента Украины Петра Порошенко, сообщает телеканал France 2.

По версии телеканала, именно перед выборами главы государства Порошенко решил примерить на себя образ военачальника. Конфликт в Керченском проливе из-за украинских кораблей, нарушивших госграницу РФ, может заметно укрепить позиции Порошенко, обострение в Азове и является его целью.

France 2 отмечает, что между Россией и Украиной «накаляются страсти», однако задается вопросом «На самом ли деле это серьезное происшествие?». Корреспондент France 2 добавил, что напряженность в Азовском море растет уже давно, в этой ситуации решение Москвы «вразумить» украинские корабли понятно.

«Цель России — показать, что только она может править в своих водах. Это послание Киеву, но также и его союзникам на Западе: Соединенным Штатам Америки и Европейскому союзу», — сообщает France 2.

Желание Порошенко укрепить свои позиции перед выборами заставляет его принимать неординарные решения, в том числе становиться военачальником. Телеканал отмечает, что выборы могут стать для Порошенко тяжелыми.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

В ходе операции три украинских моряка получили ранения. Им была оказана своевременная медицинская помощь. Во время допроса арестованные сообщили, что совершили провокацию по приказу киевского руководства.