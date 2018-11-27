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Названы главные страхи россиян

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Названы главные страхи россиян

Москва, 27 ноября. Чаще всего граждане России признаются, что боятся смерти членов семьи и близких. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в рамках международного интернет-проекта «Батюшка онлайн».

По словам основателя проекта Надежды Земсковой, среди основных тревог и опасений россиян — страх собственной смерти, боязнь не успеть сделать что-нибудь важное, а также ответственность перед высшими силами за совершенные грехи.

Кроме того, россияне боятся скорби и болезней, одиночества, измен и предательства. Параллельно опрошенные рассказали о страхе физической и душевной боли и переживаний относительно нелепо прожитой жизни, передает RT.

Отмечается, что существенное число респондентов боится военных действий, стихийных бедствий и конца света. Также россияне боятся попасть в ад из-за совершенных грехов.

Помимо этого, респонденты выразили опасения по поводу собственных фобий, среди которых боязнь полетов на самолете и клаустрофобия.

Напомним, международный интернет-проект «Батюшка онлайн» учрежден в 2011 году в Ульяновске.

Автор: Андрей Крылов
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