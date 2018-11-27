Власти Чукотки раскритиковали национальный рейтинг трезвости

Анадырь, 27 ноября. В национальном рейтинге трезвости не отражено, что Чукотка ограничительными мерами по продаже спиртного снижает уровень алкоголизма. Об этом заявил врио заместителя губернатора — начальник департамента социальной политики Чукотки Евгений Подлесный.

Ранее федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал рейтинг, в котором Чукотка названа самым «пьющим» регионом в 2018 году.

При составлении рейтинга был учтен объем продажи каждого вида алкоголя, который продается в регионе.

«Уровень алкоголизма в регионе снижается, но динамика в рейтинге не отражена», — заявил Подлесный в беседе с РИА Новости.

По его словам, некоторые косвенные показатели расчета рейтинга не отражены его составителями, поэтому Чукотка выходит на первое место в рейтинге.

«Часть проблемы, почему мы выходим на первое место, скрыта именно в самой методике», — подчеркнул собеседник агентства.

Он заявил, что на Чукотке запрещена продажа алкоголя с 20.00 до 12.00 следующего дня. Кроме того, во время ряда праздников установлены ограничения на запрет продажи алкоголя.