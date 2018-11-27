Власти Чукотки раскритиковали национальный рейтинг трезвости
Анадырь, 27 ноября. В национальном рейтинге трезвости не отражено, что Чукотка ограничительными мерами по продаже спиртного снижает уровень алкоголизма. Об этом заявил врио заместителя губернатора — начальник департамента социальной политики Чукотки Евгений Подлесный.
Ранее федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал рейтинг, в котором Чукотка названа самым «пьющим» регионом в 2018 году.
При составлении рейтинга был учтен объем продажи каждого вида алкоголя, который продается в регионе.
«Уровень алкоголизма в регионе снижается, но динамика в рейтинге не отражена», — заявил Подлесный в беседе с РИА Новости.
По его словам, некоторые косвенные показатели расчета рейтинга не отражены его составителями, поэтому Чукотка выходит на первое место в рейтинге.
«Часть проблемы, почему мы выходим на первое место, скрыта именно в самой методике», — подчеркнул собеседник агентства.
Он заявил, что на Чукотке запрещена продажа алкоголя с 20.00 до 12.00 следующего дня. Кроме того, во время ряда праздников установлены ограничения на запрет продажи алкоголя.