Пожар произошел на заводе в Башкирии, четыре человека пострадали

Уфа, 27 ноября. Хлопок произошел на заводе «Синтез-каучук» в Стерлитамаке. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, в результате возгорания пострадали четыре человека. Погибших нет.

По данным МЧС по Республике Башкортостан, произошло возгорание изопентана. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Пожар локализован около 8.30 по московскому времени.

Четыре человека госпитализированы в городскую клиническую больницу Стерлитамака с ожогами 2–3 степеней. ФАН публикует список пострадавших:

Магелад Сергей Олегович, 1970 года рождения;

Янабеков Владислав Анварович, 1964 года рождения;

Гремак Альбина Анатольевна, 1969 года рождения;

Шаймарданов Наркиз Раульевич, 1982 года рождения.