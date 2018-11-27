ВТБ назвал решения украинских судов в отношении «дочек» узакониванием попытки рейдерского захвата

Москва, 27 ноября. Компания ВТБ назвала решения украинских судов в отношении дочерних банков группы узакониванием попытки рейдерского захвата. Об этом говорится в заявлении компании.

Украинские компании обвинили российскую сторону в потере своих активов в Крыму после того, как полуостров законно вошел в 2014 году в состав России. Украинский суд назвал жалобу обоснованной решением нидерландского Арбитража. В сентябре апелляционный суд Киева арестовал на Украине акции дочерних предприятий российского банка ВТБ.

В компании отметили, что постановление Киева парализовало работу «дочек» на территории Украины. Сообщается, что группа ВТБ оспорила решение Киева, но рассмотрение отправленных российской стороной жалоб необоснованно затягивается, а «политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми».

Такое положение дел, считают в компании, лишает ВТБ надежды на справедливый суд и на сохранение бизнеса на Украине.