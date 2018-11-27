В Белом доме назвали «профессиональным» разгон мигрантов на границе с Мексикой

Вашингтон, 27 ноября. Американские военнослужащие «профессионально справились с опасной ситуацией», разогнав мигрантов на границе с Мексикой, заявили во вторник в Белом доме.

Как следует из сообщения в Twitter Белого дома, в четырех агентов попали брошенные предметы.

«Отвечающие за охрану границы офицеры ответили несмертельными средствами для разгона толпы — это стандартный протокол для правоохранительных инстанций по всей стране», — говорится в посте.

Four agents were struck by projectiles. Officers responsible for securing the border responded with nonlethal deployments to disperse the crowd—standard protocol for law enforcement agencies across the country. — The White House (@WhiteHouse) November 27, 2018

Ранее СМИ сообщили, что американские военнослужащие применили слезоточивый газ, чтобы разогнать мигрантов на мексиканской границе. В белом доме утверждают, что в толпе желающих проникнуть на территорию США находились преимущественно взрослые мужчины. При этом очевидцы рассказывают, что под газ попали также женщины с детьми.

На прошлой неделе издание Military Times сообщило, что власти США разрешили военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой.