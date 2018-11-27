В Белом доме назвали «профессиональным» разгон мигрантов на границе с Мексикой
Вашингтон, 27 ноября. Американские военнослужащие «профессионально справились с опасной ситуацией», разогнав мигрантов на границе с Мексикой, заявили во вторник в Белом доме.
Как следует из сообщения в Twitter Белого дома, в четырех агентов попали брошенные предметы.
«Отвечающие за охрану границы офицеры ответили несмертельными средствами для разгона толпы — это стандартный протокол для правоохранительных инстанций по всей стране», — говорится в посте.
Four agents were struck by projectiles. Officers responsible for securing the border responded with nonlethal deployments to disperse the crowd—standard protocol for law enforcement agencies across the country.— The White House (@WhiteHouse) November 27, 2018
Ранее СМИ сообщили, что американские военнослужащие применили слезоточивый газ, чтобы разогнать мигрантов на мексиканской границе. В белом доме утверждают, что в толпе желающих проникнуть на территорию США находились преимущественно взрослые мужчины. При этом очевидцы рассказывают, что под газ попали также женщины с детьми.
На прошлой неделе издание Military Times сообщило, что власти США разрешили военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой.