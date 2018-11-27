Москва, 27 ноября. Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение» во время правительственного эксперимента на дорогах Москвы и Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе национальной технологической инициативы «Автонет».

Отмечается, что машины получат специальный знак — литеру «А», означающий «Автономное вождение». Как пишет РИА Новости, эксперимент позволит определить поведение всех участников дорожного движения и их взаимодействие с беспилотными автомобилями.

Беспилотные машины при этом обозначат специальным знаком для обеспечения безопасности на дорогах. В компании пояснили, что специалистам предстоит выявить экономическую модель использования высокоавтоматизированных транспортных средств. Они также должны понять, насколько целесообразно коммерческое использование и развитие подобных машин.