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Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение»

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Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение»

Москва, 27 ноября. Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение» во время правительственного эксперимента на дорогах Москвы и Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе национальной технологической инициативы «Автонет».

Отмечается, что машины получат специальный знак — литеру «А», означающий «Автономное вождение». Как пишет РИА Новости, эксперимент позволит определить поведение всех участников дорожного движения и их взаимодействие с беспилотными автомобилями.

Беспилотные машины при этом обозначат специальным знаком для обеспечения безопасности на дорогах. В компании пояснили, что специалистам предстоит выявить экономическую модель использования высокоавтоматизированных транспортных средств. Они также должны понять, насколько целесообразно коммерческое использование и развитие подобных машин.

Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение»

Автор: Алия Садыкова
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