Концерт рэпера Элджея отметили в Якутске

Якутск, 27 ноября. Якутские власти отменили запланированный на 28 ноября концерт рэп-исполнителя Элджея. Артист находится на гастролях под названием Notorious Tour (Episode 2). Об этом сообщается на официальном сайте артиста.

На сайте музыканта указано, что концерт отменен, однако причина отмены не сообщается.

В конце октября текущего года управление Роспотребнадзора перенаправило в министерство внутренних дел обращение жителя Якутии относительно татуировок Элджея. В обращении, как уточнялось на сайте республиканского ведомства, указывалось, что «многие граждане выражают обеспокоенность по поводу сомнительных текстов исполнителя и его внешнего вида».

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева проверить деятельность рэп-исполнителя.