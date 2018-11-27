В России будут ежегодно проводить мониторинг состояния здоровья населения

Москва, 27 ноября. В России с 2019 года будут проводить ежегодное выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Отмечается, что до этого исследование поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения, проводилось раз в пять лет. Статистическая информация, полученная в рамках наблюдения, будет использоваться в проекте «Демография». Показатели также необходимы для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян.

«Правительство намерено уделять повышенное внимание мониторингу состояния общественного здоровья, результаты которого будут использованы для выстраивания инфраструктуры ведения здорового образа жизни», — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся на сайте кабмина РФ.

Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья населения также необходимо для получения статистической информации о гражданах, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом.