Их послали на убой: эксперты прокомментировали признание моряков ВМС Украины в провокации

ФСБ опубликовало видео опроса украинских моряков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На вопросы сотрудников службы отвечают старший лейтенант Андрей Драч, матрос Сергей Цыбизов и капитан третьего ранга Владимир Лесовой. В ходе опроса украинские моряки рассказали, что Пограничная служба ФСБ Российской Федерации их предупреждала о нарушении госграницы. Однако, как сообщил Лесовой, они «сознательно проигнорировали запросы по остановке».

«Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер», — заявил он, сообщает RT.

25 ноября три военных корабля ВМС Украины («Яны Капу», «Никополь», «Бердянск») были задержаны после того, как нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота и Погранслужбы ФСБ немедленно остановиться и опасно маневрировали. В итоге суда были доставлены в Керчь, а по факту нарушения государственной границы было возбуждено уголовное дело.

«Попросят оставить их в России»

Политолог Владимир Карасев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что украинские моряки не стали покрывать своих командиров. Тому есть несколько причин.

«Во-первых, уголовная ответственность. Во-вторых, моряки, скорее всего, попросят оставить их в России, поскольку после таких признаний на Украине их ждёт плохой прием. И в-третьих, задержанные военнослужащие Украины прекрасно понимают, что их послали на убой, и только гуманность погранслужбы ФСБ России позволила им выжить в критической ситуации», — пояснил Владимир Карасев.

По мнению эксперта, Порошенко ожидал, что российские пограничники потопят корабли. Трагедия дала бы повод Западу обвинить Россию в агрессии и в гибели украинских моряков.

«Вторая причина формальная — введение военного положения на Украине. В ближайшие дни команда Порошенко зачистит все неподконтрольные украинские СМИ, а также отберет бизнес-активы оппонентов «на благо Родины», — добавил Владимир Карасев.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН признание украинских моряков.

«А чего еще было ожидать? Провокация — она и в Африке провокация. На это и был рассчитан весь этот фарс с проходом украинских кораблей через Керченский пролив. Порошенко был выгоден любой вариант: проходят — он получает «победу над Россией» и его рейтинг взлетает как на дрожжах; не проходят — вводит военное положение и отменяет президентские выборы, сохраняя власть в своих руках. А члены экипажа все прекрасно понимают. Власть дала приказ и использовала их. Не удивлюсь, что еще объявит их жертвами России и после обмена даст по очередному ордену», — предположил эксперт.

Бредихин также допустил, что украинские моряки могут попросить оставить их в России.